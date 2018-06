et AFP

Un compagnon d'un nouveau genre. Il est haut comme un enfant de 5 ans, parle chinois et anglais, plaisante, joue et peut même donner des cours de maths : c'est le robot éducatif iPal, présenté mi-juin au Consumer Electronics Show (CES) à Shanghai.



Ce robot se déplace sur roues motrices, est doté de bras articulés, et possède sur la poitrine un large écran-tablette. Ses yeux, mobiles, sont également équipés d'une technologie de reconnaissance faciale. Avec son robot disponible en version rose ou bleu, la start-up AvatarMind Robot Technology ambitionne d'en faire "un compagnon pour les enfants".

Le robot iPal permet aux parents de surveiller leur enfant à distance, mais aussi de lui parler, grâce à des capteurs qui entendent et voient tout autour de lui. Prendre soin de sa progéniture en bas âge peut s'avérer en Chine un insoluble défi pour de jeunes couples actifs, qui laissent parfois leurs enfants à leurs grands-parents ou les envoient très jeunes au jardin d'enfant. Le robot pourrait donc leur offrir un "compagnon" à l'écoute et familier, présent à la maison. Mais l'innovation n'est pas gratuite : le coût d'un robot iPal oscille entre 1.200 et 1.720 euros.

Ce genre de robot pourrait aussi à terme apporter des solutions au problème de la dépendance, dans un pays où les personnes âgées préfèrent traditionnellement rester chez elles et où les maisons de retraite sont en nombre encore insuffisant malgré le vieillissement rapide de la population.