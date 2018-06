et Vincent Parizot

publié le 20/06/2018 à 15:00

Qui va s'occuper des enfants le mercredi ? 70% des communes devraient repasser à la rentrée à la bonne vieille semaine de quatre jours. Et pour acter cette réorganisation, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a présenté ce mercredi 20 juin son "Plan mercredi". L'idée est d'aider les communes à organiser un accueil de loisirs, de grande qualité pour compenser l'arrêt des activités périscolaires.



"L'annonce d'aujourd'hui est assez conforme à nos demandes, notamment pour l'allègement du taux d'encadrement", se félicite Agnès Lebrun, maire de Morlaix et vice-présidente de l'association des maires de France. Les édiles souhaitaient en effet pouvoir aménager les mercredis matins comme ils le souhaitaient, sans injonction de l'État.

Ce label "Plan Mercredi" a pour objet de garantir aux familles la qualité des activités qui seront proposées le mercredi, car ce n'était pas le cas dans le cadre des 4 jours et demi. Les maires estimaient que les activités n'étaient pas au niveau. "On faisait avec les moyens du bord. Et les moyens du bord se traduisent peut-être pas un défaut de qualité", regrette Agnès Lebrun.