Le chèque énergie est le nouveau dispositif instauré par le gouvernement pour permettre aux ménages les plus modestes de faire face aux dépenses énergétiques. Il est mis en place à compter de lundi 26 mars, en lieu et place des tarifs sociaux.



Première nouveauté : aucune démarche n'est à effectuer. Il est en effet indexé à la déclaration de revenus, et sera adressé aux éventuels bénéficiaires d'ici à fin avril. Conséquence de ce système, même les personnes sans revenus devront faire une déclaration pour être référencées.



Étant basé sur le revenu fiscal, le montant de ce chèque énergie sera particulièrement variable, même si une moyenne de 150 euros est évoquée par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Cette somme ne sera utilisable que pour les dépenses en lien direct avec l'énergie.

Utilisable dans trois cas

Trois situations seront concernées. En premier lieu, régler la facture d’énergie auprès du fournisseur d’électricité, de gaz ou de chaleur, de fioul domestique ou d’autres combustibles de chauffage (bois, etc.). En deuxième lieu, payer les charges de chauffage incluses dans la redevance pour les personnes logées dans un logement-foyer conventionné à l’APL. Enfin, il sera également possible de payer certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement, tels que l'isolation des combles, et réalisées par un professionnel certifié.

Pour s'assurer que l'argent versé n'est utilisé qu'en dans ce cadre, une plateforme en ligne a été créée. Elle permet d'enregistrer les références pour payer automatiquement ses factures d'énergie sans avoir à recevoir de nouveaux chèques pour les années à venir.



Ce système est malgré tout loin de faire l'unanimité. L'observatoire national de la précarité énergétique pointe un décalage entre les dépenses réelles, estimées à 1.925 euros pour un ménage en précarité, et le montant proposé. Lors de l'annonce du dispositif, en 2016, Le Parisien avait déjà révélé que plus d'un million de Français concernés par la mesure verraient leur aide diminuer.