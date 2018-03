et Loïc Farge

publié le 26/03/2018 à 06:27

En Allemagne, 10.000 agriculteurs sont déjà producteurs de gaz. En France, ils sont quelques centaines seulement. Le gouvernement veut donc passer à la vitesse supérieure.



Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État chargé de l'Énergie, va présenter ce lundi 26 mars toute une série de mesures pour inciter les paysans à s'équiper de cuves de méthanisation. Dedans, ils peuvent mettre les déchets des récoltes : la bouse de vache, le lycée de cochon... Tout cela produit un gaz qu'ils peuvent injecter désormais dans le réseau du gaz de ville, qui va jusqu'à votre cuisinière.

Pour les paysans, cela peut être un complément de revenu important : jusqu'à 15.000 euros par an. À condition qu'ils investissent au départ. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut des procédures interminables. Elles vont être simplifiées pour que les délais passent de un an à six mois.

Dans chaque département, un guichet unique va être ouvert pour connaître les démarches et les aides financières. Le gouvernement va prendre en charge les coûts pour se raccorder au réseau gaz de ville à hauteur de 40%.

Un potentiel énorme

Les agriculteurs vont bénéficier de formations, y compris sur les impacts écologiques (comment éviter les odeurs, par exemple, et apprendre à discuter avec ses voisins). L'objectif du gouvernement est que 10% de notre consommation de gaz en 2030 provienne de la méthanisation.



C'est l'un des moyens de faire baisser la part du nucléaire. En France, puissance agricole, le potentiel est énorme. Une étude récente a montré que 100% du gaz pourrait provenir du recyclage de déchets en 2050.