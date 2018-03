publié le 22/03/2018 à 00:52

Direct Énergie a annoncé il y a quelques jours de bons résultats pour l'année 2017, avec notamment plus de 500.000 nouveaux clients en un an. Aujourd'hui, le fournisseur et producteur privé d'électricité et de gaz compte un peu plus de 2.6 millions de clients français.

"C'est un immense succès commercial Direct Énergie. C'est plus de 2.6 millions clients qui sont satisfaits, mais c'est surtout un rythme d'acquisition qui ne cesse de s'accélérer", se réjouit au micro de RTL son PDG, Xavier Caïtucoli.



"Les Français sont peu nombreux – à peine la moitié - à savoir qu'ils peuvent choisir librement leur fournisseur d'électricité ou de gaz. Mais par le jeu de la concurrence, nous sommes de plus en plus nombreux à faire savoir qu'il y a des offres alternatives", poursuit-il.

Et selon le PDG, changer de fournisseur de gaz ou d'électricité ne serait pas si difficile qu'on peut le penser. "D'après les chiffres de Google Analytics, en 9 minutes et 12 secondes, vous pouvez souscrire à une offre de Direct Énergie. (…) Ensuite en 15 jours à trois semaines, vous êtes basculés sur Direct Énergie", assure-t-il. "Il y a des plus en plus de Français qui quittent les tarifs réglementés et qui choisissent la concurrence, donc tout le monde en profite", conclut le PDG.