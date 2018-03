publié le 26/03/2018 à 07:29

Ce lundi 26 mars verra la première distribution du chèque énergie, calculé en fonction du revenu fiscal et de la taille du foyer, il doit aider des familles à payer leurs factures ou encore à financer d'éventuels travaux. D'un montant de 150 euros en moyenne, cette somme qui fait partie du plan climat de Nicolas Hulot "n'est pas suffisante" selon Romain Riollet, responsable des Projets efficacité énergétique du Réseau pour la transition énergétique.



"Les Français payent en moyenne 1.800 euros par an pour leur facture d'énergie, on a 12 millions de français qui sont aujourd’hui en précarité énergétique. C'est-à-dire qu'elles payent trop par rapport à leurs revenus", explique l'invité de RTL.

Ce dernier estime qu'il aurait fallu un chèque d'environ 400 euros afin de mieux épauler ses personnes. Car si la trêve hivernale protège des coupures d'électricité et de gaz dans les foyers touchés par des factures impayées, elle prendra fin le 31 mars.

Ce qu'il faut, c'est rénover les bâtiments Romain Riollet, un responsable du Réseau pour la transition énergétique. Partager la citation





Par ailleurs, Romain Riollet estime que le problème est pris à l'envers avec les tarifs énergies précédemment mis en place ou avec l'actuel chèque énergie. "Ce qu'on préconise, c'est une approche sur la demande pour aider les gens à baisser leur consommation d'énergie", explique-t-il.



"En France, 40% de la consommation d'énergie finale part dans les bâtiments. Donc ce qu'il faut, c'est rénover les bâtiments, ça veut dire isoler les murs et avoir des chaudières plus performantes, avoir des systèmes de réglage plus efficaces", illustre-t-il.



"Le chèque c'est jeter l'argent par les fenêtres. Il faudrait mieux calfeutrer la fenêtre et que l'énergie reste à l'intérieur", conclut Romain Riollet.