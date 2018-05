Loi Alimentation : le colorant E171 bientôt supprimé des bonbons et des pâtisseries

publié le 18/05/2018 à 06:20

Il donne une couleur très blanche aux bonbons. Il rend les pâtisseries brillantes. Mais sur le plan gustatif, il n'a strictement aucun intérêt. Le E171 sert juste à faire joli, et il est dangereux. Une étude scientifique, réalisée l'an dernier, a montré qu'il pouvait entraîner des risques de cancer chez les rats.



Le gouvernement a demandé à Bruxelles de l'interdire dans les produits alimentaires. En attendant que les experts européens se prononcent, la France toute seule va suspendre son autorisation dans la future loi sur l'Alimentation, qui sera discutée par les députés la semaine prochaine.

Brune Poirson, la secrétaire d'État à l'Écologie, va l’annoncer ce vendredi 18 mai. Le gouvernement soutiendra un amendement pour que les industriels le suppriment de leurs recettes avant la fin de l'année, donc dans tout ce qui de mange.

Des risques sur la santé pas suffidamment évalués

Les associations de consommateurs auraient préféré qu'il soit complètement interdit. Car on le trouve aussi dans les dentifrices. Le dioxyde de titane est une nanoparticule (une substance infiniment petite utilisée) aussi dans les cosmétiques et les crèmes solaires.



Les associations s'interrogent sur son impact sur la santé par simple contact avec la peau. Des milliers de produits contiennent aujourd'hui des nanoparticules. Mais les scientifiques n'ont pas eu le temps d'évaluer vraiment les risques.



Il existe une obligation d'étiquetage, mais la Répression des fraudes a récemment fait une enquête. Pratiquement aucun fabricant ne respecte la loi. Sur plus d'une centaine de produits contrôlés et contenant des nanomatériaux, un seul avait une étiquette conforme.