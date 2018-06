Bac 2018 : découvrez les sujets de mathématiques

publié le 22/06/2018 à 11:55

Après les épreuves spécifiques à chaque série jeudi 21 juin, littérature, sciences économiques et physique-chimie, les lycéens passent l'épreuve de mathématiques. Le coefficient varie beaucoup selon la série choisie par l'élève.



En série scientifique, les maths ont un coefficient 7 voire 9 si c'est aussi l'option de l'élève. En série littéraire en revanche, les maths ne sont plus obligatoires mais si le lycéen choisit de continuer jusqu'au bac, le coefficient est de 4.



Après les maths, le bac 2018 est presque terminé. Il reste encore quelques épreuves selon les séries : langue vivante deux vendredi 22 juin l'après-midi et lundi 25 juin arts, sciences et vie de la terre, sciences de l'ingénieur, latin ou grec...





Les résultats de l'examen sont attendus le 6 juillet.

RTL et digiSchool vous dévoilent les sujets de maths pour les élèves de S, ES, L et STMG. Les sujets sont téléchargeables.

Le sujet de série scientifique

Les lycéens de S ont planché sur quatre exercices en enseignement obligatoire. Ils avaient notamment un exercice de probabilité en deux parties et de la géométrie.

Certains lycéens de série S avaient une épreuve de spécialité maths. Pour eux, les maths sont le coefficient le plus élevé, à savoir 9.

Le sujet des séries ES et L

Les élèves en terminale ES ont une épreuve de maths en enseignement obligatoire. Les élèves de L qui ont choisi la spécialité maths passent la même épreuve. A l'intérieur, un exercice sur la loi normale et un QCM portant sur les probabilités.



Les élèves de ES peuvent choisir les maths comme spécialité. Ils ont donc plus d'heure de cours dans l'année et au bac, un exercice est spécifique aux élèves ayant pris cette option, comme souvent, cette année l'exercice portait sur les matrices.

Le sujet en STMG

Pour les lycéens en bac STMG, c'est-à-dire un bac sciences et technologies du management et de la gestion, ils ont passé l'épreuve de management des organisations, coefficient 5.

