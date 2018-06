publié le 21/06/2018 à 11:29

Les épreuves du baccalauréat ont débuté lundi 18 juin avec la philosophie pour tous les lycéens de série générale. Jeudi 21 juin, les élèves passent l'épreuve propre à leur série : littéraire, économique et social ou encore scientifique.



En série S, l'épreuve de physique-chimie possède un coefficient important : 6 ou 8, si l'élève l'a choisi comme spécialité. Sur 20 points, la partie écrite est notée sur 16 points. En effet, les lycéens ont passé la partie pratique, évaluée sur 4, plutôt dans l'année, dans leurs établissements. L'épreuve porte uniquement sur le programme de terminale.

Les résultats du bac sont attendus le vendredi 6 juillet.

Durant 3h30, les élèves ont planché sur l'épreuve écrite de physique-chimie. Spécialité physique ou non, les candidats ont travaillé sur trois exercices.

L'épreuve obligatoire

Exercice 1. La Vitamine C (4 points)



L’objectif de l’exercice est d’étudier une voie de synthèse industrielle de l’acide ascorbique

puis de vérifier la valeur de la masse d’acide ascorbique contenue dans un comprimé.



Exercice 2. Service et réception au volley-ball (11 points)



Le but de cet exercice est de déterminer la valeur de la vitesse initiale du ballon, de vérifier la validité du service et d’étudier la réception du service par un joueur de l’équipe adverse. Pour cela, on étudie le mouvement du centre du ballon sans tenir compte de l’action de l’air, de la rotation du ballon sur lui-même et de ses déformations.



Exercice 3. Crème anesthésiante (5 points)



L’objectif de cet exercice est d’étudier la synthèse d’un anesthésiant, la lidocaïne, et quelques caractéristiques d’une crème anesthésiante contenant ce principe actif.

L'épreuve spécialité physique

Les élèves composant dans le cadre de la spécialité physique ont également traité 3 exercices. Les deux premiers étaient les mêmes que pour l'épreuve des autres candidats. Seul le troisième exercice différait.



Exercice 3. Hydratation lors d'un marathon (5 points)



Dans cet exercice, on s’interroge sur les risques liés aux quantités de bleu brillant et de "sucres libres" ingérées lors d’un marathon, si la marathonienne ne consomme que cette boisson.



Retrouvez bientôt les corrigés de l'épreuve sur RTL.fr.