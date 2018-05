Bac 2018 : comment avoir une mention ?

publié le 07/05/2018 à 18:13

Pour les lycéens qui passent le bac, la mention peut-être un plus pour sortir du lot. Comme au brevet, les élèves peuvent obtenir trois mentions différentes : assez bien, bien et très bien. La mention assez bien est attribuée aux candidats ayant obtenu une note entre 12 et 14. La mention bien revient aux candidats ayant une note entre 14 et 16. Enfin, la mention très bien concerne tous les candidats ayant eu une note supérieure ou égale à 16.





Pour espérer décrocher une mention, la meilleure solution reste encore de travailler tout au long de l'année. Si l'on a des difficultés dans certaines matières, on peut sécuriser ses notes en misant sur ses points forts et d'autant plus sur les matières à fort coefficient : philosophie les L (coefficient 7), économie pour les ES (coefficient 7 à 9), les mathématiques pour les S (coefficient 7 à 9), ou encore l'épreuve de spécialité pour les STMG (coefficient 12).

Les épreuves à coefficient moins élevé ne doivent pas être pour autant être oubliées, puisque c'est souvent grâce à elles que l'on peut décrocher une mention. Au bac, chaque point compte pour l'obtention d'une mention et ces matières qui comptent moins peuvent être cruciales pour faire grimper sa note. La plupart des filières générales et technologiques débuteront leurs épreuves le 18 juin à 8h avec la philosophie.