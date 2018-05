50% de produits bio et de qualité dans les cantines : est-ce une bonne mesure ?

publié le 22/05/2018 à 11:23

Mieux rémunérer les agriculteurs et alimenter plus sainement les Français: le projet de loi sur l'agriculture censé notamment interrompre la "guerre des prix" va animer à partir d'aujourd'hui les débats de l'Assemblée, où une partie des députés espère semer d'autres avancées.



Avec ce texte "pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable" porté par le ministre Stéphane Travert, "marcheur" de la Manche et ex-socialiste, "l'agrirévolution est en en marche", vante le rapporteur et éleveur Jean-Baptiste Moreau.



Premier volet de la réforme du secteur agroalimentaire promise par l'exécutif, le texte de 18 articles est né dans le sillage des cinq mois d'"Etats généraux de l'alimentation" (EGA). Il doit être voté définitivement au plus tard en septembre et être effectif pour les négociations commerciales 2018-2019.



L'objectif est notamment "que cesse une guerre des prix génératrice de destruction de valeur et d'appauvrissement des producteurs", selon le gouvernement.



Le texte mise sur trois leviers: inversion de la construction du prix payé aux agriculteurs, jusqu'à présent déterminé par les distributeurs; encadrement des promotions parallèlement au relèvement du seuil de revente à perte; regroupement des producteurs.



De "la fourche à la fourchette", le projet de loi se veut aussi promoteur d'une alimentation plus saine et durable et d'un respect du bien-être animal, certains comme LR s'inquiétant de "nouvelles charges" pour les agriculteurs.

Un volet partiellement renforcé en commission, par exemple pour que les repas dans la restauration collective publique comprennent, au plus tard en 2022, au moins 50% de produits bio ou intégrant la préservation environnementale.



Et "chacun, ici, mange au moins trois fois par jour et a ainsi la possibilité de servir l'agriculture française", a glissé le ministre en commission.



En revanche, les députés ont repoussé pour l'heure l'interdiction de la vente d'oeufs provenant d'élevages en cage et l'élevage de lapins en cage.

