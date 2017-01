VIDÉOS - Pour lutter contre la déprime de la journée identifiée comme la plus sombre de toutes, la musique peut être une précieuse alliée.

par Benjamin Pierret publié le 16/01/2017 à 08:00

Le lundi est, de loin, le jour le moins apprécié de la semaine. Parce que cinq longues journées de travail nous séparent du prochain week-end et que l'on se remet difficilement des excès du précédent, les jours qui s'annoncent sont autant d'obstacles jusqu'au repos bien mérité. Et si tous les lundis sont détestables, certains sont tout bonnement insupportables. Un, en particulier : le Blue Monday. Le 16 janvier 2017 en est un.



Ce concept aurait été théorisé par le psychologue britannique Cliff Arnal, qui identifie le troisième lundi de janvier comme le plus déprimant de l'année. Et pour cause, il regroupe de nombreuses caractéristiques toutes plus haïssables les unes que les autres : les comptes en banque sont vides à cause des fêtes de Noël, les salaires ne sont pas encore tombés, les températures sont au plus bas, les prochaines vacances semblent loin et les bonnes résolutions, déjà abandonnées, sont finalement plus culpabilisantes que libératrices.



Ce Blue Monday, lundi 16 janvier, dites non à la tyrannie de la déprime. D'accord, vous êtes fatigué(e), vous aimeriez être plus riche, vous avez recommencé à fumer et vous n'avez pas perdu tous les kilos pris au Réveillon. Malgré tout, ce lundi n'a pas à être le pic de déprime annoncé. Pour vous aider à dédramatiser, voici une playlist qui vous aidera à aborder cette journée avec plus de sérénité. C'est-à-dire, comme un simple lundi : odieux, mais pas plus qu'un autre.