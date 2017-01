INVITÉ RTL- À la veille du coup d'envoi des soldes, le Président de la Confédération des Commerçants de France, Francis Palombi est venu s'exprimer sur les dérives de l’événement

Les soldes d'hiver démarrent ce mercredi 11 janvier à 8 heures et se terminent fin février, mais l'engouement est-il toujours au rendez-vous ? Pour Francis Palombi, Président de la Confédération des Commerçants de France, "ceux qui attendent le démarrage des soldes qui n'ont pas utilisé des versions de substitution sont contents" mais il ajoute que les soldes ont, pour certains, commencé depuis bien longtemps par la plupart des grandes enseignes de la distribution sous forme de vente privées "mais sans utiliser le mot solde".



Les soldes se banalisent de plus en plus par les déstockages ou encore les ventes privées comme l'explique le Président de la Confédération des Commerçants de France, "ça a commencé en 2008, avec la libéralisation en France des promotions diverses et variées et depuis ce temps, le jour des soldes n'a plus cette connotation".



Évolution de la société ou habitude des soldes? Les ventes privées font des heureux bien avant le lancement du début de l’événement : "on nous laisse croire qu'il s'agit de ventes privées sur fichier et sur invitation mais en réalité avec toutes les techniques modernes de distribution (...) les clients ne peuvent pas choisir l'intégralité du magasin, ce sont de fausses soldes".