Volpy recycle et offre une deuxième vie aux smartphones

publié le 12/05/2017 à 00:35

Volpy, c'est une application de rachat et de recyclage de smartphone. "On a essayé de définir la solution la plus simple et la plus rapide possible", lorsqu'un utilisateur souhaite se séparer de son smartphone, explique Marc Simeoni, PDG et fondateur de Volpy. Une fois l'application téléchargée, nul besoin de renseigner le modèle du téléphone, elle le reconnaît toute seule.



"En 2 ou 3 minutes, elle va effectuer avec vous une batterie de tests très simples, un diagnostic complet". Après ces tests, l'application propose "une cotation sur mesure" pour le téléphone. "Si la cotation vous intéresse, le lendemain un coursier, sur toute la région parisienne, frappe à votre porte, récupère le portable et vous êtes payé en 2/3 heures par paypal, ou le lendemain par virement", explique Marc Simeoni.

En région, l'appli adresse une lettre prépayée et dès réception du portable, l'utilisateur est payé.