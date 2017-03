Les produits à "prix cassés", la nouvelle norme du commerce

publié le 31/03/2017 à 07:27

Des prix plus bas que bas tout au long de l'année, c'est la nouvelle norme du commerce, mais aussi des services. Une extension dont on n'a pas encore tout à fait bien cerné les conséquences. Tout cela part d'un double phénomène. D'abord la révolution numérique, qui commence à avoir un impact visible les étiquettes ; ensuite nos modes de consommation, c'est-à-dire notre soif de consommer qui n'a pas été bridée par la relative stagnation de notre pouvoir d'achat depuis 2008.



La rencontre de ces deux évolutions a imposé partout des politiques de prix cassés, et cela su l'ensemble de l'économie : alimentation, loisirs, pièces détachées automobiles, vêtements, électronique. Prix cassé = qualité négligée ? Tout dépend des produits. C'est certainement le cas dans l'alimentation. Les œufs de batterie, les steaks d'importation ou le chocolat sans cacao ne sont pas des produits de haute tenue.

En revanche - et c'est la grande surprise du dossier de Capital (en partenariat avec RTL) -, on trouve dans les magasins à bas prix des articles de bonne facture, dont le rapport qualité-prix est assez imbattable. C'est le cas de smartphones très performants à moins de 200 euros, de vêtements de marque et de phares de voiture. Nous sommes dans une situation où cohabitent Monsieur Hyde et le docteur Jekyll...

