publié le 28/03/2017 à 07:23

Nos prétendants à l'Élysée, qui financent leurs programmes de nouvelles dépenses par des recettes tirées de la lutte contre la fraude fiscale (60 milliards d'euros pour Marine Le Pen, 30 pour Jean-Luc Mélenchon ou 11 pour Benoît Hamon), vont voit leurs convictions renforcées. Pour les États concernés, c'est un réel manque à gagner fiscal. À une réserve près: l’étude des Nations Unies évalue l'optimisation fiscale. Il ne s'agit ni d’évasion, ni de fraude, mais de l'usage le plus efficace possible des lois existantes. Une pratique qui serait le fruit de la hausse très violente des impôts ces vingt dernières années et de son corollaire, une concurrence fiscale accrue entre les pays pour attirer les investissements, les entreprises et les emplois.



Ces pertes de recettes sont égales dans l’immense majorité des cas. Grâce à une ONG britannique, on sait ainsi que les vingt principales banques d’Europe déclarent légalement 25 milliards de profits dans des pays où le Fisc ne leur réclame rien ou presque. La Société Générale réalise ainsi 22% de ses bénéfices dans des pays qui n’accueillent que 4% de ses salariés et 10% de son chiffre d'affaires. On sait aussi que le Crédit Agricole ne paye que 2% d’impôt en Irlande, et la banque espagnol Santander 0% en Autriche. Économiquement choquant, mais rien d’illégal.