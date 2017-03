7 Français sur 10 se sont appauvris sous le quinquennat Hollande

publié le 29/03/2017 à 08:02

La compilation des derniers indicateurs sur l'état de notre économie montrent une amélioration certes modeste mais réelle ces deux dernières années. Sur le plan social, le chômage est revenu à son niveau de 2007. Et même si ce n’est pas glorieux, c'est, là encore, une réelle inversion de tendance. Cela étant, on peut tout à fait comprendre que les Français soient mécontents de l'évolution de ces cinq dernières années : nous n'avons quasiment tiré aucun profit d'un environnement économique et financier international particulièrement favorable.



Un coût de l'énergie très faible, des taux d’intérêt historiquement bas avec des crédits abondants et un euro dévalué vis-à-vis du dollar. C’est certainement ce hiatus qui fait que sur la compétitivité, l'emploi, les impôts, le pouvoir d’achat, les déficits et les inégalités (les jugements négatifs) dépassent la barre des 50%.

Les avis favorables de ce quinquennat sont rares. Seuls deux grandes évolutions rencontrent des avis franchement positifs. Le premier, c'est l’amélioration de l'accès au numérique. Le second, c'est l'environnement. Deux éléments importants, mais qui ne suffisent pas à faire pencher la balance du bon côté. D'autant que les Français, qui sont par tradition collectivement pessimistes mais individuellement plus sereins, affichent au terme de ce quinquennat un moral globalement dans les chaussettes. Le poids de dix années successives de morosité est, à l'évidence, devenu très lourd à porter.