Comme chaque année, le Comité des constructeurs français d’automobiles publie les chiffres officiels d’immatriculations pour l’année 2016 dans notre pays.

> La Renault Clio est restée la voiture la plus vendue en France en 2016 Crédit Image : Renault.fr Crédit Média : Christophe Bourroux Télécharger

par Christophe Bourroux , Loïc Farge publié le 03/01/2017 à 06:54

En 2016, le marché automobile s'est bien repris, avec une progression de plus de 5%. Il dépasse la barre des 2 millions de véhicules neufs (du jamais vu depuis cinq ans). Si on regarde de près le palmarès des dix modèles les plus vendus, tous sont issus de marques françaises. En tête on retrouve l’indéboulonnable Clio, star des concessions. Pour la septième année consécutive, elle se classe numéro 1.



La citadine au losange s'est écoulée à un peu plus de 112.000 exemplaires. Belle performance, c'est même légèrement mieux que l'année précédente. Elle devance d'une courte tête sa rivale la Peugeot 208, devant une autre lionne, la 308. Au total, ces trois modèles pèsent lourds. Ils représentent pas mois de 14% du marché.



Ensuite, le gros carton de l'année c'est encore les petits SUV, ces voitures polyvalentes aux allures de 4x4. Dans l'ordre : le Renault Captur et la Peugeot 2008. On trouve ensuite les Citroën C3 et C4 Picasso, et côté Renault la Mégane et la Twingo. Autrement dit, un carton plein pour les voitures françaises. Mais pas forcément du "made in France" : seuls la moitié des modèles sont assemblés dans l'Hexagone.

La Dacia Sandero cartonne

C'est le cas de la Dacia Sandero. Produite en Roumanie, elle fait une progression spectaculaire : elle passe de la neuvième à la sixième place. Mais si l’on exclut les ventes aux loueurs et aux entreprises, le carton est encore plus éclatant puisque la Sandero a été le deuxième véhicule le plus vendu à des particuliers en France. A contrario, la Yaris deToyota est bien fabriquée en France près de Valenciennes et décroche la quinzième place.



La première étrangère, c'est la petite Polo de Volkswagen, onzième. À noter le gadin attendu des Peugeot 3008 et Renault Scénic. Toutefois c'est bon signe, puisque les nouvelles générations de ces deux véhicules viennent d’arriver sur la marché. Ainsi, le SUV de la marque au Lion se classe déjà dans les sept meilleures ventes de ces dernières semaines.