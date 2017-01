Tesla : la voiture électrique américaine bientôt produite en France ?

La France fait de l'oeil à Tesla pour que la marque de voitures électriques américaine implante une unité de production sur son sol.

par Christophe Bourroux , Loïc Farge publié le 10/01/2017 à 06:49

Opération séduction pour notre ministre de l'Économie, Michel Sapin, qui a profité de son passage au salon des nouvelles technologies de Las Vegas, pour faire un crochet vers l'usine Tesla, située près de San Fransisco. Le but : convaincre l'équipe d'Elon Musk, le patron, de choisir la France pour son implantation en Europe où est prévu un site de production en 2018. Ceci afin de faire face à la demande : 80.000 voitures l'an dernier. La barre des 100.000 sera certainement franchie cette année. Notamment grâce à l'arrivée d'un modèle plus petit, moins cher (sous la barre des 35.000 euros), et dont plusieurs centaines milliers d'exemplaires ont déjà été pré-réservés.



Les Pays-Bas et l'Allemagne sont sur les rangs. La France y croit puisqu'il y a un an pile, Elon Musk avait évoqué une implantation en Alsace. Ségolène Royal lui avait alors proposé par la suite de reprendre l'ancien site de la centrale nucléaire de Fessenheim.

Les Américains réticents sur notre Code du travail

Le premier argument du ministre de l'Économie et de la France, qui semble convaincre les Américains, concerne le développement de la voiture électrique. Même si les ventes ne représentent qu'un petit 1%, elles ont bondi de 25% l'an dernier. Et cela grâce aux incitations fiscales (jusqu'à 10.000 euros). Voilà de quoi séduire. D'autant que la France est désormais le deuxième pays européen derrière la Norvège pour ce marché. Nous avons deux fois plus de stations de recharge qu'en Allemagne (pas moins de 34.700 stations).



En revanche, les Américains sont plus réticents sur notre Code du travail, jugé trop contraignant. Fin du suspens dans quelques mois. Avec à la clé, un millier d'embauches.