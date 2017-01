Automobile : les ventes de boîtes automatiques explosent

Depuis le début de l'année, passer son permis de conduire peut coûter moins cher. À condition de le passer sur une voiture équipée d'une boîte automatique, dont les ventes ont bondi l'an dernier.

par Christophe Bourroux , Loïc Farge publié le 09/01/2017 à 06:58

Cette fois-ci, ça y est ! Vous pouvez désormais préparer l'examen avec une boîte automatique. Si la mesure est quasi passée inaperçue, elle a quand même des atouts. En effet, la formation est plus courte (13 heures de leçons au lieu de 20). Cela permet donc de faire des économie, de l'ordre de 25%. Si vous décidez par la suite de prendre le volant d'un véhicule avec boîte manuelle, c'est tout à fait possible. Dans ce cas, passé un délais de six mois, vous pouvez suivre une formation de 7 heures. Et cela, sans passer un nouvel examen :, une attestation vous sera remise.



C'est un vrai plus. D'autant, que la boîte automatique se démocratise, après avoir souffert d'une mauvaise image dans notre pays. Elle était jugée ringarde, peu performante, et surtout hyper gourmande en carburant. Si ce dernier point était vrai il y a quelques années, c'est aujourd'hui de moins en moins le cas. L'offre explose ; les ventes, aussi.

Un quart des ventes de voitures neuves

Elles ont fait un bond spectaculaires de 25% l'an dernier. Elles représentent désormais un quart des ventes de voitures neuves. Certes on est loin du Japon ou des Etats Unis, où on frôle les 100%. Pour vous donner une idée, il y a dix ans c'était à peine 8% des autos en France qui en étaient équipées.



Le progrès technique est impressionnant, avec l'avènement des boîtes robotisées et du double embrayage. Y compris sur des voitures de prestige, comme Ferrari. Les Françaises s'y mettent. La Renault Espace en est équipée à 90% ; la nouvelle Peugeot 3008, à 65%. Avec le développement des véhicules électriques, ce pourcentage devrait encore grimper en flèche dans les prochaines années.