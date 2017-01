Des nouveaux modèles de SUV chez Peugeot, Citroën et Dacia

REPLAY - Les constructeurs français vont bientôt présenter leurs nouveautés sur le marché du 4x4, avec le 5008 de Peugeot, le C3 Aircross de Citroën et le Duster de Dacia.

L’année 2016 a été un bon cru pour les constructeurs avec deux millions de voitures neuves vendues en France et plus de 5 millions de transactions pour les véhicules d’occasion. L’année 2017 va être marquée par l’arrivée sur le marché d’une vingtaine de nouveaux modèles de SUV, dont certains chez les marques françaises.



"Peugeot est le premier à dégainer dès février avec le 5008. Fini le monospace, maintenant c’est le SUV familial, taille XL, plus sexy, au look de baroudeur, capable d’embarquer jusqu’à sept personnes. C’est le grand frère du 3008, qui fait un carton phénoménal en France, rappelle Christophe Bourroux. Citroën va dévoiler en mars, au salon de Genève, le remplaçant du C3 Picasso, baptisé C3 Aircross."



Dacia, filiale du groupe Renault, n’est pas en reste. "Le gros événement pour moi, c’est le nouveau Duster, l’un des moins chers et des plus populaires des petits 4x4 du marché, s’enthousiasme Christophe Bourroux. Il va débouler en version rallongée, avec sept places, mais toujours avec un prix ultra serré, environ 12.500 euros."