Tesla, la marque des voitures 100% électriques, roule sur les jantes

Tesla, la nouvelle marque star des voitures 100% électriques, roule manifestement sur les jantes. Elle accumule les pertes financières. Trou d’air conjoncturel, accident industriel, débâcle commerciale… Chaque expert y va de sa petite idée. Ce qui est sûr, c’est que le lancement de la Tesla Model 3, destinée au grand public, aiguise les critiques, ravit les jaloux, inquiète les investisseurs et désole les tenants du 100% électrique.



La seule chose qui fait consensus est que cela ne surprend pas les constructeurs traditionnels. Fabriquer en grande cadence, au moins 10.000 véhicules par semaine dans une usine unique et de petite taille ne s’improvise pas. Elon Musk, formidable entrepreneur, a simplement négligé le b.a.-ba du métier. Il devait produire 5.000 Model 3 par semaine ce trimestre, il en sort 260.

Elon musk va devoir apprendre la modestie

Elon Musk s’est engagé à livrer à ses concessionnaires 500.000 voitures dès 2018, et 1 million dès 2020. Il n’y arrivera pas. Même après avoir licencié 700 salariés jugés pas au niveau, ce défi est d’ores et déjà perdu. Cela dresse un autre mur, celui du financement. Tesla brûle plus d’un milliard par trimestre. De quoi saper sa cote auprès des investisseurs : le cours de l’action plonge de plus de 5%.

Un échec majeur pour n’est pas encore à l’ordre du jour, mais Elon Musk va devoir apprivoiser les vertus de la modestie et de la patience. Il est en bonne voie, puisqu'il il vient de confier aux Chinois le soin d’accélérer d’ici 3 ans les cadences et de réduire les coûts de production avec une usine près de Shanghai. Il n’est pas exclu qu’il s’implante aussi en Europe. La présence de ses superbes voitures à plus de 100.000 € y est marginale. C’est probablement une manœuvre incontournable pour y enraciner des productions grand public. Le problème est que tout cela exige du temps.



En clair, le sort de Tesla va dépendre en réalité de la réactivité de ses concurrents, les grands constructeurs traditionnels. Volvo, Toyota, Volkswagen, Renault, PSA et les autres nous promettent des dizaines de modèles 100% électriques dans les 5 ans qui viennent. Est-ce que Tesla sera assez costaud pour ce rendez-vous et intégrer le peloton ? C’est là la clé de son avenir.

