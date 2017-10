En 2020, 9 actifs devront financer 10 fonctionnaires retraités

publié le 31/10/2017 à 08:27

Après la douche froide sur la situation des caisses de retraites du privé, c’est au tour des pensions des fonctionnaires d’inquiéter le gouvernement. Le dossier, on le savait, était une bombe à retardement. On a fait comme si la longueur de la mèche était infinie. Le réel nous rattrape : le nombre de nouveaux pensionnés de la Fonction Publique explose, ce qui fait que dans à peine 3 ans, en 2020, il n’y aura plus que 9 actifs pour financer les retraites de 10 anciens fonctionnaires.



Ce maigre bataillon va encore rétrécir puisqu'on ne comptera plus que 8 cotisants pour 10 pensionnés dans 15 ans. Cette situation d’extrême urgence ne concerne, pour l’heure, que la FPE. Le couperet est un peu moins proche pour la FPH et la FPT. Dans ces deux corps il y a encore 17 fonctionnaires hospitaliers ou territoriaux qui cotisent pour 10 retraités.



Le problème, c’est qu’il ne s’agit que d’un répit de courte durée : d'ici 15 ans, ce rapport actif/pensionné va chuter en piqué. Il n’y aura plus que 12 cotisants pour 10 pensionnés. Les précédents gouvernements ont pourtant reculé l’âge de la retraite. Celui-ci tourne actuellement autour de 61 ans mais c’est un décalage très insuffisant pour faire face à l’afflux des nouveaux retraités de la génération d’après-guerre.

La réforme des retraites devra être solide

Sur un plan strictement comptable, il va falloir trouver à très court terme plus de 4 milliards d'euros pour financer le passage en retraite des enfants du baby-boom français. Et ce n’est qu’une première étape. Le Conseil d’orientation des retraites demande la mobilisation de 17 milliards supplémentaires d’ici 2030. Aujourd’hui, si l’on ne considère que les 2,4 millions de fonctionnaires d’État, leurs pensions, montant moyen de 2.134€ par mois, accaparent 13% du Budget général. Quand les branches hospitalière et territoriale subiront elles aussi leur choc démographique, le dossier sera incontrôlable.



Pour les démineurs optimistes ces déséquilibres seront comblés par l’État. Pour les autres, cette hypothèse n’est pas rassurante compte tenue des hypothèques qui pèsent sur nos finances publiques. Pour être sérieuse, la grande réforme des retraites promise par Emmanuel Macron devra en priorité s’atteler à ce dossier.

