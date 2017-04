Volkswagen dévoile en Chine trois voitures électriques

publié le 21/04/2017 à 06:49

Avec pas moins de trois concepts présentés en Chine, Volkswagen enclenche la vitesse supérieure et montre qu'il n'est pas là pour faire de la figuration. En effet après le "dieselgate", le constructeur allemand investit à coup de millions d'euros sur l'électrique, et pour toutes ses marques. À commencer par Skoda, qui dévoile un SUV baptisé Vision E. C'est un coupé cinq portes au style musclé, dont le principal argument est l'autonomie. Sous le capot : 300 chevaux. Vitesse de pointe : 180 kilomètres/heure. Le véhicule peut parcourir pas moins de 500 kilomètres, de quoi faire un long trajet en toute sérénité et venir chatouiller les Tesla, les plus performantes en la matière.



D'autant qu'Audi et VW montrent aussi leurs modèles 100% électriques, là aussi avec un SUV. Même autonomie annoncée de 500 kilomètres, soit aussi bien qu'un véhicule essence, avec une conduite autonome. Il suffit par exemple de presser le sigle "VW" sur le volant, et hop ! la conduite automatique se met en place grâce à des scanners, des lasers et de nombreux radars et caméras installés tout autour du véhicule.

Il faudra un peu de patience pour les voir sur nos routes. Mais pas tant que ça, puisque les premiers modèles arriveront à partir de 2020. Ensuite Volkswagen table sur un million de voitures électriques vendues chaque année. En attendant, le constructeur cartonne toujours avec ses modèles thermiques en repassant numéro un mondial devant Toyota.