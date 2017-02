publié le 20/02/2017 à 23:53

Après six semaines, les soldes d'hiver s'apprêtent à prendre fin le 21 février et l'heure est donc au bilan. Mais selon les premières tendances, le cru 2017 n'est pas très bon. D'après les chiffres du cabinet de conseil en management et en stratégie Kurt Salmon, le chiffre d'affaires est en baisse de 2 % par rapport aux soldes de l'hiver 2016.



De manière générale, la fréquentation a chuté de 4 %, et surtout la dépense moyenne a reculé avec une moyenne de 197,43 euros par acheteur. Soit un recul des ventes de près de 7 %. Au total, environ 75 % des Français ont fait les soldes cet hiver, avec pour principal poste de dépense les vêtements et les chaussures, mais aussi les articles de sport et les produits de beauté.

Le succès moyen des soldes s'explique notamment par les nombreux rabais, souvent importants, que l'on voit en boutique avant la période des soldes. Les clients ayant donc dépensé avant, ils se retrouvent à acheter en plus petite quantité ou bien sont demandeurs des remises encore plus importantes. De son côté, la Chambre de commerce de Paris évoque également une overdose de ventes privées, qui attirent de plus en plus d'acheteurs potentiels et offrent souvent des réductions alléchantes.