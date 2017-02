INVITÉ RTL - Stéphane Treppoz explique ce rendez-vous manqué par un mauvais contexte économique et la concurrence d'internet.

"Les soldes dans la distribution n'ont pas été bons", confie le patron de Sarenza

À une semaine de la fin des soldes d'hiver, l'heure est au bilan pour les commerçants. Et c'est un sentiment de déception qui domine chez les professionnels. "On a fait de bons soldes en terme de chiffre d'affaires, grâce à nos nombreuses promotions. Mais au global, les soldes dans la distribution n'ont pas été bons du tout", confirme Stéphane Treppoz, PDG de Sarenza.



Le patron du site spécialisé dans la vente en ligne de chaussures et accessoires explique ce rendez-vous manqué par une conjoncture macroéconomique défavorable. "On vend Sarenza dans tous les pays d'Europe et je peux vous dire que les gens ont plus d'argent en Allemagne ou aux Pays-Bas", confie le dirigeant français. Autre écueil : le changement des habitudes d'achat des Français, qui se dirigent davantage sur internet que vers les boutiques, malgré des offres promotionnelles très agressives de la part des commerçants cette année, fort de stocks abondants.



Pas question cependant de remettre en cause cette grande tradition. En effet, malgré ce qui peut être dit sur la baisse d'importance des soldes, "il faut savoir que c'est de très loin le plus gros mois de la mode", explique le patron de Sarenza, qui n'avait jamais connu un mois de janvier aussi prolifique.