Roche Bobois, le haut de gamme qui s’exporte

publié le 18/02/2017 à 09:53

Roche Bobois, c’est le succès d’une marque française à l’international. Son siège est situé près de la Gare de Lyon à Paris où travaillent 50 personnes. Le groupe compte 800 salariés au total, 2.500 si l’on compte les boutiques franchisées. Considéré comme du haut de gamme en France, et même dans le créneau du luxe à l’étranger, Roche Bobois fait appel à des créateurs connus. Les meubles sont aujourd’hui redessinés par Jean-Paul Gautier, Jean Nouvel, la maison Rykiel. Le catalogue Roche Bobois est composé à 50% de canapés, avec un prix moyen à 3.000 euros, et à 40% des meubles (bibliothèques,…).



Roche Bobois crée ses meubles mais ne les fabrique pas, et sous-traite à des entreprises européennes, italiennes, portugaises et françaises. Ses deux plus gros fournisseurs sont situés près de Lorient et dans la Nièvre. 60% du chiffre d’affaires se font à l’étranger, avec les États-Unis, l’Allemagne, la Chine, mais aussi le Japon, avec l’ouverture dans deux mois du premier magasin à Tokyo. Un produit phare partout dans le monde : le canapé Mah Jong.