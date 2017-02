Les clubs sportifs vont pouvoir marketer leurs joueurs

et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/02/2017 à 01:52

Longtemps réclamés par les pensionnaires de la Ligue 1, la législation sur l’image des footballeurs va évoluer en France. Les clubs de foot seront bientôt autorisés à verser une redevance à leurs stars pour utiliser leur image. Cette mesure devrait permettre aux clubs professionnels, les clubs de foot principalement, mais pas uniquement, de mieux rémunérer leurs stars.



Les clubs français espèrent ainsi pouvoir empêcher leurs prodiges de fuir l’hexagone au premières sirènes venu de l’étranger. Les talents formés dans l'hexagone se laissent souvent séduire par les ponts d'or que leur propose des clubs de championnats plus riches. Cette réforme s'insère dans un texte plus global qui vient d'être adopté définitivement par le Sénat, à l'unanimité, sur l'éthique, la régulation et la transparence du sport professionnel.

Les clubs professionnels français vont pouvoir conclure avec certains joueurs dont l'image est la plus porteuse, voire avec un entraîneur, des contrats particuliers pour exploiter leur image, leur nom ou leur voix. Ce complément de rémunération, qui viendra s’ajouter au salaire, sera taxé à 15%, pas plus. Ce complément de rémunération sera limité par décret et par discipline, mais en tout cas, ce coup de pouce fiscal est vu d’un bon œil par les clubs professionnels.