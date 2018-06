et Loïc Farge

publié le 22/06/2018 à 10:11

Avec ses quelque 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Chanel - entreprise plus que centenaire - est l'un des tout premiers mondiaux du luxe, juste derrière Louis Vuitton (un autre Français).



C'est une entreprise qui n'est pas cotée en Bourse, elle n'est donc pas tenue de publier ses comptes. Elle est détenue par les héritiers de l'associé de Coco Chanel, la famille Wertheimer.

Les chiffres publiés jeudi 21 juin témoignent d'une santé éclatante, avec des résultats qui comptent pour 27% du chiffre d'affaires. C'est dire les marge ! Tout cela est à mettre au crédit des dirigeants de Chanel - et notamment le directeur de la création, Karl Lagerfeld, qui est aussi l'âme de la maison. Celui qui est en poste depuis les années 80 a 84 ans.

C'est aussi à mettre au crédit de la tradition et du savoir-faire français en matière de luxe. C'est le secteur d'excellence tricolore. Nous avons une bonne dizaine d'industriels de premier plan dans le top 100 du secteur. La France fournirait un quart du chiffre d'affaires mondial. Le tout avec plus de 150.000 emplois dans l'Hexagone.



Les Français, qu'on dit antimondialisation, ont su profiter de l'internationalisation de l'économie en proposant aux classes riches du monde entier des produits qui sont à la fois des signes de différenciation vis-à-vis des autres et de reconnaissance entre eux.