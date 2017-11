publié le 07/11/2017 à 08:01

Il y a du rififi dans la très haute technologie. Broadcom, le champion singapourien des semi-conducteurs, veut croquer son rival californien Qualcomm. Montant annoncé de l'opération : 130 milliards de dollars. Ce serait l'une des plus grosses opérations de ce type dans les nouvelles technologies. On parle d'un secteur qui est au cœur de toutes nos activités. Ces entreprises, qui sont incontournables, sont inconnues du grand public. En revanche, leurs puces sont partout. Il n'y a plus d'activité industrielle qui échappe à leur emprise : satellites, box Internet, IRM, smartphones, jusqu'aux nouveaux lave-linge. Le semi-conducteur c'est le nœud de marchés sans limite : passage de la 4G à la 5G Internet très haut débit, passeports sécurisés, matériels militaire ou médical. Toutes ces nouvelles technologies reposent sur des puces informatiques.



Est-ce rationnel de payer une société aussi cher ? C'est le reflet de plusieurs impératifs. D'abord, les usines de semi-conducteurs exigent des investissements en équipements et en Recherche et Développement gargantuesques. Mettre la main sur une des perles du secteur et ses brevets est une stratégie réaliste. Le géant coréen Samsung, qui veut rester dans la course, a investi dans les puces 15 milliards cette année. C'est plus que le budget d'investissement d'avenir de la France tous secteurs confondus sur cinq ans.

La fusion, la voie la plus courte

Ensuite, ce n'est pas le moment de camper sur des positions acquises. Les perspectives des nouveaux marchés sont exponentielles : véhicules autonomes, médecines prédictives, Internet des objets, robots intelligents. Enfin, c'est un secteur où les gros bras cherchent à se protéger. Il est impératif de ne pas laisser le numéro un, Intel, dominer trop largement ce secteur.

La puissance appelant la puissance, les challengers risquent vite de ne faire que de la figuration. Il faut donc grossir. Dans l'univers d'une grande complexité des semi-conducteurs informatiques, la voie la plus courte c'est la fusion. Ce qui pose la question de l'avenir du champion européen, le Franco-italien ST Microelectronics, qui va devoir lui aussi trouver une proie ou s’adosser à un concurrent. Les puces sont sans collier. La guerre est lancée.