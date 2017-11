Arabie saoudite : les conséquences économiques de la purge sans précédent

publié le 06/11/2017 à 08:08

Des dizaines de princes, de ministres et d'hommes d'affaires ont été arrêtés en Arabie saoudite lors d'une opération anti-corruption qualifiée de "décisive" par les autorités, alors que le jeune prince héritier Mohammed ben Salmane continue de renforcer son emprise sur le pouvoir. Pour Ryad, il s'agit d'un véritable séisme. Politiquement, c'est le plus violent depuis quatre-vingt-cinq ans. C'est toute l'organisation politique et économique du pays, qui a été mise en place depuis des décennies, qui vient d'être décapitée.



Pour les industriels candidats à de gros contrats, c'est une remise à plat de tous les réseaux et de tous les schémas de travail de ce pays qui va s'imposer. Pour les sociétés et les pays partenaires des grandes familles locales, c'est un nouveau chapitre qui va s'ouvrir. Avec plus d'interrogations que de certitudes.