L'hiver, pensez équiper votre quatre roues motrices

publié le 01/03/2018

Avec le froid, le verglas et les épisodes neigeux, beaucoup sont tentés par la solution quatre roues motrices. C'est vrai que rouler avec un véhicule équipé de quatre roues motrices, au lieu de deux, c'est séduisant.



On se dit qu'on va pouvoir aller sur toutes les routes, en toute sécurité. D'un coté cela permet une bien meilleure adhérence, le véhicule accroche mieux. Mais prudence, car contrairement aux idées reçues, une voiture quatre roues motrices ne dispense de s'équiper pour l'hiver, c'est à dire pour des situations aussi difficiles qu'en ce moment avec le froid, la neige.

Même avec une quatre roues motrices, équipée de pneu été vous n'échapperez pas forcément a la glissade. Vous pourrez même avoir du mal a monter une côte. Et, en descente, avec un 4x4, vu le poids, vous perdez tout avantage. Et le risque c'est de se sentir trop en sécurité.

Une solution : le pneu hiver

La solution pour s'en sortir : le pneu hiver. Une simple voiture deux-roues motrices équipée de pneus hivers vaut bien mieux qu'un gros 4x4 avec des pneus été. Ces pneus, grâce a leur gomme, adhèrent mieux, et on le répète pas que sur le neige, mais dès que les températures passent sous les 7 degrés. Après, effectivement, si vous ajoutez des pneus hiver a une quatre roues motrices, là c'est top. Mais, sans les pneus "hiver", vos 4 roues motrices ne servent quasiment à rien !



De plus, si vous équipez votre voiture pour le froid, ne faites pas l'économie de quatre pneus ! Beaucoup d'automobilistes ne font monter que deux pneus en se disant que cela est bien suffisant et que cela va leur permettre de gagner 200 euros.Que votre auto soit une traction (roues avant motrices), une propulsion (roues arrière motrices) ou un 4x4, il faut impérativement équiper les quatre roues. Sinon gare à la sortie de route. Soit en vous mettant en travers dans les virages, ou soit avec une propulsion la voiture refuse de tourner. Donc quatre pneus hiver !

La cerise sur le capot

Alors que le Salon de l'Agriculture va encore faire le plein demain et ce week-end, une application mérite notre attention. L'assureur Groupama, a développé une appli qui permettant aux conducteurs de véhicules lents comme les tracteurs de signaler leur présence sur la route aux autres usagers. Et éviter les accidents qui sont fréquents. Son nom Vigielent. Système qui vient d'être récompensé par le prix Innovation Sécurité Routière 2018.