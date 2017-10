Salon de l'automobile de Tokyo : l'écologie à l'honneur

et La rédaction numérique de RTL

publié le 30/10/2017 à 23:01

La Salon de l'automobile de Tokyo est une grand-messe d'où sortent les concepts les plus invraisemblables. Un élèvement qui permet de se faire une idée des prochaines tendances. Grosse surprise de cette édition 2017 : l'écologie est à l'honneur. Par exemple, le Toyota Fine-Comfort Ride, une grosse berline haut de gamme et bien dessinée, fonctionne à l'hydrogène.



Pour Toyota, l'avenir de l'automobile passe par cette technologie. Il y a 20 ans, la marque a été la première à commercialiser des modèles hybrides. Les ingénieurs ont le nez fin. Avec son concept à hydrogène, le constructeur promet 1000 kms d'autonomie avec zéro émission de C02 et une recharge complète en seulement trois minutes.

Son concurrent Nissan a exposé sa nouvelle Leaf qui ne révolutionne pas vraiment le marché. Elle possède cependant une meilleure autonomie avec presque 380 kms. De son côté, Honda fonce aussi dans l’électrique avec un concept plutôt sportif : le Sport EV, un petit coupé magnifique qui pourrait, selon certaines infos, être produit.

Hydrogène ou électrique, il faut choisir

Mais entre l'hydrogène et l'électrique, que choisir ? Le président de Honda vous apporte un élément de réponse : "Cela dépend des besoins, si vous voulez aller plus loin dans des bonnes conditions, il faut choisir l'hydrogène. Si vous circulez en ville, vu que l’électricité n'est pas chère, l'hydrogène n'est pas fait pour vous."



Tout dépend donc ce que vous voulez faire. En revanche, il y aura toujours un problème de structure. C'est bien beau, en effet, d'imaginer des concepts électriques et d'autres à l'hydrogène, s'il n'y a pas de borne pour les recharger, ça ne sert pas à grande chose.