Salon de Genève 2017 : la Yaris, restylée mais toujours "made in France"

publié le 08/03/2017 à 08:07

Avec sa petite Yaris, Toyota est la championne du "made in France", devant nos constructeurs français comme Peugeot et Renault. C'est en effet la voiture la plus produite dans l'Hexagone, avec 230.000 exemplaires sortis l'an dernier de l'usine de Valenciennes. Cette nouvelle mouture se veut plus séduisante, avec un style dynamique. D'ailleurs, elle a été dessinée également en France, dans le centre de design du constructeur à Sophia-Antipolis, près de Nice.



Voilà une Yaris plus sûre, avec notamment le freinage automatique d'urgence. Le tout avec un moteur qui, tout en étant plus performant, permet de réduire la consommation de 12%. Cette nouvelle citadine nippone démarre à 14.750 euros en version cinq portes, soit 250 euros de plus que l'actuelle.

Toyota propose même une version sportive : la GRMN. Cette voiture entend rendre hommage au retour du Japonais dans le Championnat du monde des rallyes cette année. Tout y est, des sièges baquet aux gros ailerons. La marque appuie sur le champignon avec 210 chevaux sous le capot. La bombinette du Nord est aux antipodes de la très sage hybride, proposée elle à 19.450 euros.