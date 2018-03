Relation client : les réseaux sociaux, "un moyen de pression", dit Ludovic Nodier

publié le 23/03/2018 à 01:18

Êtes-vous satisfait de votre échange avec une entreprise ? Les grands groupes, comme les petites structures, sont jugés de plus en plus sur la manière dont ils interagissent avec leurs clients. La relation client fait d'ailleurs l'objet d'un prix, Élu Service Client de l'Année. Ludovic Nodier, son président, explique que c'est un "prix marketing où on teste la qualité des services client des entreprises françaises".



Ces dernières s'inscrivent par secteur puis sont testées par surprise et se voient attribuer une note. Un dispositif qui peut rendre service à ces différents groupes à l'heure où les réseaux sociaux ont changé le rapport des clients à un service. Si une personne n'est pas satisfaite d'une prestation, un message sur les réseaux sociaux lui permet de le faire savoir et d'être reprise par de nombreuses personnes. "C'est un moyen de pression", confirme Ludovic Nodier.

Deux grands groupes dominent le classement d'Élu service client de l'Année, Nespresso et Vente Privée. "Il y a une dizaine d'entreprises qui sont un socle dur sur la relation client et c'est ce qui va faire un très bon lauréat, sa longévité", explique Ludovic Nodier au micro de RTL. Alors quels sont les principaux critères ? D'abord, réussir à joindre un service, car certains sont difficiles à atteindre, puis la manière dont ils sont joignables, par Internet, par téléphone, ou les deux.

Cette note permet surtout aux entreprises d'améliorer le service proposé à leurs clients, explique Ludovic Notier. "Cela ne se fait pas d'un claquement de doigts, ça prend beaucoup de temps", précise-t-il, concluant qu'un bon service client participe à la croissance et à la création de valeur d'une entreprise.