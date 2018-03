"SecurKeys", l'entreprise qui veut en finir avec les problèmes de clé

avec Christophe Pacaud et La rédaction numérique de RTL

publié le 20/03/2018 à 01:26

Perdre ses clés, les oublier à l'intérieur de son logement avant de fermer la porte, autant de complications qui se produisent parfois au pire moment. Pour y remédier, l'entreprise SecurKeys s'est donnée pour mission de sécuriser les clés de ses clients et de les leur livrer en cas d'infortune.



"Le principe de SecurKeys c'est vous enlever tous ces problèmes de clés que vous pouvez rencontrer", explique Pascal Métivier au micro de RTL. "L'idée c'est de pouvoir faire sécuriser un double de ses clés dans un de nos centres de dépôt ultra-sécurisé. On en a 137 à travers la France qui sont agrées par le CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité, NDLR), une entité qui dépend du ministère de l'Intérieur", précise-t-il.



L'argument de SecurKeys, un service qui coûte bien moins cher à son utilisateur que l'intervention d'un serrurier. "Notre promesse, c'est qu'on vous ramène vos clés avec un garde agrée, en une heure. (…) C'est un abonnement annuel qui coûte 25 euros et qui comprend un sauvetage gratuit par an", garantit Pascal Métivier. "On peut appeler, mais d'abord c'est une application mobile qui vous permet de demander tout seul le sauvetage de vos clés", expose le cofondateur de l'entreprise. "C'est le Uber des clés", finit-il par résumer.