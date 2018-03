Réseaux sociaux : redoutez-vous l'utilisation de vos données personnelles à des fins politiques et économiques ?

publié le 20/03/2018 à 12:08

Facebook s'est retrouvé lundi au centre d'une polémique qui a plombé son cours de Bourse autour de l'utilisation indue des données personnelles de millions d'utilisateurs par une société liée à la campagne de Donald Trump, un scandale qui touche au coeur de son modèle économique.



Les accusations, niées par l'entreprise britannique en question, Cambridge Analytica (CA), ont fait perdre à l'action Facebook près de 6,8% à Wall Street et ont déclenché des promesses d'enquêtes tous azimuts des deux côtés de l'Atlantique.



Selon plusieurs médias, dont The New York Times et le journal britannique The Observer, CA, spécialisée dans la communication stratégique, a récupéré sans leur consentement les données de 50 millions d'utilisateurs pour élaborer un logiciel permettant de prédire et d'influencer le vote des électeurs.



Ces données auraient été récupérées via une application de tests psychologiques téléchargée par 270.000 utilisateurs du réseau social et développée notamment par le psychologue russe Aleksandr Kogan, qui, selon Facebook, les a ensuite fournies indûment à CA.



Facebook a précisé que l'application avait aussi pu avoir accès aux données des "amis" des utilisateurs ayant téléchargé l'application.



CA, qui a travaillé pour la campagne du républicain Donald Trump en 2016, a indiqué que "ces données Facebook n'ont pas été utilisées par Cambridge Analytica dans le cadre des services fournis à la campagne présidentielle de Donald Trump" et aucune "publicité ciblée" n'a été réalisée "pour ce client".



