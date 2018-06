Qu'est-ce que le "court-voiturage", ce dispositif pionnier lancé à Lille ?

publié le 13/06/2018 à 16:42

Lille et sa périphérie ont installé un dispositif pionnier en France. Le "court-voiturage" se veut être une solution à la problématique des distances non desservies en zones urbaines. L'initiative consiste à ce qu'un piéton trouve une parade au dernier kilomètre qu'il doit parcourir, celui qui sépare l'arrêt de bus ou de métro au domicile ou au travail.



Lancé fin mai, le "court-voiturage" a permis l'installation de 25 stations sur Lille et sa banlieue. Celles-ci ressemblent au modèle du dépose-minute. Un marquage au sol bleu et un panneau sur lequel un pouce levé y est inscrit signalent la zone. Coût du dispositif : 10.000 euros seulement.

Point commun à tous ces arrêts : ils sont localisés dans des zones en dehors des axes de circulation de bus. Pour le maire de Marcq-en-Barœul -entre Lille et Roubaix-, Bernard Gérard (LR), contacté par l'AFP, cette initiative correspond à une nécessité d'entraide : "Nous voulons qu'il y ait une solidarité qui s'installe entre nos concitoyens et qu'ils prennent l'habitude de se rendre service pour se 'court-voiturer'".