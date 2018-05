publié le 26/05/2018 à 11:54

Vous vivez dans une zone rurale où les transports publics sont peu développés ? Vous souhaitez moins prendre la voiture et partagez vos temps de trajet courts avec des personnes vivant dans la même zone que vous ? Pour vous mettre en relation avec des usagers et usagères ayant les mêmes besoins que vous, découvrez Atchoum, un service de covoiturage fourni "clé en main" aux collectivités.



Atchoum est accessible via un site internet, une application mais aussi un service d'appel téléphonique. Après avoir déposé votre demande de trajet, qu'il soit occasionnel ou régulier, Atchoum vous met en relation avec un conducteur ou une conductrice correspondant à votre demande. Ces derniers sont indemnisés selon la distance parcourue.

L'entreprise propose également aux collectivités un véhicule aux couleurs d'Atchoum pour permettre à chacun et à chacune de se rendre où bon lui semble. Fabrice Lebon, son cofondateur, a répondu à nos questions samedi 26 mai sur le stand de RTL Futur à VivaTech.