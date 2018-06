publié le 08/06/2018 à 10:30

Des caméras... pour savoir combien de personnes se trouvent dans votre véhicule. Ce dispositif étonnant est actuellement testé par la région Île-de-France sur l'A86 extérieur, à hauteur de Colombes (Hauts-de-Seine).



La région veut mettre en place quatre voies dédiées au covoiturage et au transport collectif. Objectif affiché : limiter le nombre de voitures sur la route et dire adieu aux bouchons. En région parisienne, on compte en effet entre 1,1 et 1,3 passager en moyenne par véhicule.

Avec ces caméras, les autorités veulent savoir si elles seront en capacité de contrôler et de verbaliser les contrevenants, c'est-à-dire ceux qui empruntent ces voies alors qu'ils sont seuls en voiture, une fois que ces voies dédiées seront mises en place.

Depuis fin mai, six caméras ont été installées. Et pour ceux qui voudraient tricher en installant une poupée gonflable sur l'un des sièges, c'est tout simplement impossible : situées à hauteur de volant, ces caméras à reconnaissance de forme et à visée infrarouge détectent la chaleur dans les véhicules pour savoir combien de personnes s'y trouvent.

En test jusqu'en août 2018

Une fois toutes ces données récoltées, la région déterminera aussi à partir de combien de personnes commence le covoiturage et à quel créneau horaire cette restriction devra s'appliquer : le matin, le soir ou tout au long de la journée.



Cofinancée par l'État et la région Île-de-France pour un total de 600.000 euros, la phase de test aura lieu jusqu'en août. Si l'essai est concluant, d'autres caméras seront déployées aux abords des autres voies dédiées.