Promotions : "La guerre des prix entre les enseignes est de plus en plus forte"

publié le 31/01/2018 à 08:20

En l'espace de quelques jours, des scènes à peine croyables ont eu lieu dans deux magasins différents de l'enseigne Intermarché. À la suite de promotions très intéressantes pour les consommateurs, les clients se sont jetés sur des pots de Nutella à 70% dans le Nord, provoquant bousculades, bagarres et cris. Rebelote le week-end dernier à Metz, cette fois-ci pour des paquets de couches Pampers bradés aussi à -70%.



"La guerre des prix entre les enseignes est de plus en plus forte, chacune veut avoir le maximum de clients. Le secteur de la grande distribution fait face à des difficultés, elle a plus de mal à vendre autant qu'avant", indique Pascale Hébel, directrice du département consommation du Crédoc, invitée de RTL. Les grandes enseignes choisiraient donc de vendre à perte pour s'offrir un peu de publicité.

Un projet de loi doit être présenté ce mercredi 31 janvier en conseil des ministres justement sur les rabais trop importants et les ventes à perte. Selon ce texte soutenu par Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, les promotions ne devraient plus dépasser -34%. "Le poids des promotions a progressé au fil du temps, ça représente aujourd'hui 20% de la grande consommation. Mais les consommateurs ne s'en rendent même pas compte", souligne Pascal Hébel.