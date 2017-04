Présidentielle 2017 : "une des thématique qui remonte, c’est l’éducation"

publié le 13/04/2017 à 01:21

À onze jours du premier tour de la présidentielle, un peu moins d'un Français sur deux ne sait pas encore pour qui il va voter. Pour aider chaque électeur à affiner son choix, Elsa Grangier propose un comparateur interactif sur internet : jecomparelesprogrammes.fr. "On a le choix entre les onze candidats", explique-t-elle, "on sélectionne les deux ou trois candidats que l’on souhaite comparer sur des thématiques identiques : éducation, sécurité, défense ou encore la famille."



La journaliste a sélectionné en tout treize thématiques pour passer au crible le programme de chaque candidat. "Une des thématique qui remontent et dont on parle assez peu dans cette campagne, c’est l'éducation", a observé Elsa Grangier avec son outil.

"La comparaison la plus fréquente, c’est Mélenchon, Hamon, Macron sur la thématique de l’éducation", ajoute-elle, “on a besoin de savoir qu’est-ce qui fait la différence sur cette thématique trans-partisane". Interpellée par l’élection de Donald Trump aux États-Unis en novembre dernier, la quarantenaire s’est attelée à cette tâche colossale de façon totalement bénévole, dans une démarche citoyenne.