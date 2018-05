Mort de Serge Dassault : le volet industriel restera en héritage

et Loïc Farge

publié le 29/05/2018 à 07:36

Serge Dassault aura longtemps été un ovni de la scène industriel française. C'est un héritier de l'ombre, écrasé au départ par le charisme du père (Marcel, le bâtisseur d'empire). Il n'a émargé finalement à la lumière qu'à 62 ans, en 1987.



Lorsqu'il s'installe dans le cockpit du groupe, il est enveloppé au mieux du scepticisme, au pire de la raillerie des cercles économiques parisiens. Trente-et-un an plus tard, son bilan est plus que respectable.

Le groupe industriel Marcel-Dassault, qui ne vivait que du militaire, est aujourd'hui largement diversifié. Il est resté indépendant, en dépit des pressions des gouvernements de droite et de gauche. La valeur du groupe est passée de 7 à 22 milliards d'euros.



Cette création de richesses, c'est celle de la famille bien sûr (la cinquième fortune du pays). Mais c'est aussi et surtout la valeur de ses entreprises, une galaxie mal connue du grand public, qui rassemble pourtant des entreprises au premier rang de leur secteur dans le monde.