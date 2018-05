Land Rover fête ses 70 ans

publié le 02/05/2018 à 23:39

L'anniversaire d'un tout-terrain mythique. Le 30 Avril 1948 naissait le tout premier Land Rover de l'histoire. Voiture de légende, ce 4x4 est le véhicule préféré des chasseurs, de James Bond mais aussi de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui la conduit elle-même dans son domaine de Balmoral.



Symbole de l'élégance à l'anglaise, la Land Rover a eu un commencement plus modeste. Après 1945, les Anglais veulent fabriquer leur propre Jeep, le véhicule préféré de l'armée américaine. La tâche revient à Maurice Wilks, designer en chef chez Rover, et son frère. Dans un hangar, situé en pleine campagne anglaise, ils fabriquent un prototype avec des matériaux militaires, issus de la Seconde Guerre Mondiale.

Du costaud, bien loin du bling bling de la dernière Range Rover SV Coupé. Pour l'anecdote, le premier Land Rover est doté d'un volant au milieu. Une idée maline. Le volant central permet de réduire les coûts pour ne faire qu'une seule version pour les marchés anglais, où l'on roule a droite, et les autres.

Un succès inattendu

Officiellement présenté au salon d'Amsterdam il y a 70 ans, le Land Rover se distingue des SUV classes d'aujourd'hui. C'est un 4x4 en aluminium et en acier, dont la capote et la partie supérieure des portières sont en option. Le moteur est un humble 51 chevaux associé à une boîte à quatre rapports. Un engin rustique qui a séduit l'armée belge qui en commande une centaine. S'ensuivent les agriculteurs et les forestiers. À l'époque, le Land Rover est le parfait véhicule campagnard, idéal pour barouder dans les champs boueux en dehors des sentiers battus.



Le logo de la marque a lui aussi une histoire singulière. L'idée originale serait venue d'une boîte de conserve posée sur la table d'un dessinateur, qui avait une petite faim. Elle a laissé une marque sur la table qu'il a copié pour faire le logo. La marque prend un tournant en 1970 avec l'apparition du Range Rover, le tout premier SUV de luxe au monde. Dans les années 90, c'est au tour du Defender.



En mai 2007, le Land Rover franchit la barre des 4 millions de modèles produits. Mais la crise passe par là et pousse le propriétaire de l'époque, Ford, a revendre la marque au groupe indien Tata. Ce dernier lance le Range Rover Evoque, un petit 4x4 urban chic qui a fait immédiatement un tabac. Depuis l'arrêt du Defender en 2016, on s'attend à qu'il fasse son grand retour. Land Rover a même lancé en début d'année une version inédite avec un V8, disponible en quelques exemplaires seulement.