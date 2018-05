Land Rover : le tout-terrain mythique fête ses 70 bougies

publié le 05/05/2018 à 09:03

Le Land Rover est officiellement présenté il y a tout juste 70 ans au salon d'Amsterdam. Et tout a commencé après 1945, lorsque les anglais veulent fabriquer leur propre Jeep. La conception revient a Maurice Wilks, designer en chef chez Rover, et son frère.



Dans un hangar, situé en pleine campagne anglaise, ils fabriquent d'abord un prototype. Avec des matériaux militaires issus de la seconde guerre mondiale. Du solide, du costaud. Pour l'anecdote, le premier Land Rover est doté d'un volant au milieu. Cela permet de réduire les coûts pour ne faire qu'une seule et même version pour les marchés anglais, où l'on roule a droite, et les autres.



Rien a voir avec les SUV classes d'aujourd'hui. C'est un 4x4 en aluminium et en acier. Minimum garantie : la capote et la partie supérieure des portières sont en option. Les premiers clients sont l'armée Belge qui en commande des centaines, puis des agriculteurs, des forestiers... C'était au départ un véhicule destiné à la campagne, pour barouder dans les champs boueux en dehors des sentiers battus.

L'origine du fameux logo ovale

L'idée originale du logo serait venue d'une boîte de conserve posée sur la table d'un dessinateur qui avait une petite faim. Elle a laissé une marque sur la table et le dessinateur l'a ensuite copiée pour faire le logo.



Le Land Rover a évolué et a pris plusieurs noms. En 1970 apparaît le Range Rover était à l’époque le tout premier SUV de luxe au monde. En mai 2007, Land Rover franchit la barre des 4 millions modèles produits. Mais la crise pousse Ford, propriétaire a l'époque, à revendre la marque au groupe indien Tata. Ce dernier incite la marque à lancer un petit 4X4 urbain chic et cher : ce sera le Range Rover Evoque, qui fera immédiatement un tabac.