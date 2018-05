Cartes grises : l'État en porte-à-faux

publié le 08/05/2018 à 00:00

Une affaire qui fait parler les automobilistes. L'État a été condamné à verser 1000 euros à un automobiliste de Toulon, et 400 à un autre de Seine et Marne. Détail croustillant, dans ce dernier cas, le Parisien relate que le tribunal a ordonné au ministère de l'Intérieur d'affecter un agent de la préfecture pour aider le propriétaire à obtenir sa carte grise dans un délai de 10 jours. Sa voiture était bloquée depuis janvier suite à un contrôle de police.



Malgré des milliers de dossiers bloqués, la loi s'applique toujours. Ainsi, si vous ne pouvez pas présenter votre carte grise, vous êtes en infraction au regard de la loi. Et ce même si toutes les démarches ont été effectuées en temps et en heure. De plus, impossible de revendre votre voiture.

La cause de tous ces délais ? Un dysfonctionnement du service en ligne qui délivre les cartes grises dématérialisées. Victime de son succès, le site connaît des bugs informatiques depuis 6 mois. À certaines heures, le trafic est tel qu'on a du mal à se connecter. Et quand c'est le cas, gare aux erreurs. La moindre faute dans votre adresse vous fera repartir de zéro. Un système si lent que 450 000 dossiers étaient bloqués en mars dernier.



Le gouvernement met les bouchées doubles

Conscient du problème, le ministère de l'Intérieur, qui gère ce site, a mis le turbo et promet un retour à la normale d"ici l'été prochain. Une nouvelle qui rassure les automobilistes dans l'attente. Selon la Place Beauveau, la plupart de ces demandes en cours concernent des dossiers incomplets, auxquels il manque des justificatifs.



Bonne nouvelle pour les professionnels qui se trouvaient, autrefois, avec des voitures impossibles à livrer. La durée des plaques provisoires a été portée à 4 mois. Une décision qui permet aux vendeurs de livrer plus facilement les véhicules avecun certificat provisoire.



Un seul conseil pour éviter toute attente : passer par des professionnels. Faites la demande directement auprès de garagistes, centres automobiles ou autres sites spécialisés agréés. Ultra rapide, pas de bugs ni d'attente. Mais cela a un coût. Comptez une trentaine d'euros, le prix de la tranquillité.