Poulehouse offre une ferme aux poules pondeuses trop vieilles pour l'élevage

publié le 22/05/2018 à 01:22

On le sait peu, mais les poules pondeuses sont tuées au bout de 18 mois et ce, quel que soit le mode d'élevage. En cause : la baisse du nombre d'œufs pondus due à leur âge. Pourtant, une poule peut vivre entre six et dix ans. C'est à partir de ce constat que trois jeunes sympathisants de la cause animale, deux entrepreneurs et une ingénieure agronome, ont eu l'idée d'offrir aux gallinacées une fin de vie paisible.



Cette sorte de maison de retraite porte un nom : Poulehouse. "On a monté une ferme dans le Limousin où on accueille ces poules et elles vont vieillir et pondre à leur rythme", explique Fabien Sauleman, président et fondateur de Poulehouse.

"Le coût de production n'est pas le même, donc ce que l'on fait c'est que l'on réintègre tous les coûts dans le prix de l'œuf et c'est le consommateur qui finance la fin de vie de la poule." Les œufs Poulehouse, que l'on trouve dans les magasins bio notamment, sont un peu plus chers que les œufs 'classiques'.



"On est à 1 euro l'œuf", précise Fabien Sauleman. "C'est un prix supérieur à ce que l'on constate habituellement. Ceci dit, c'est le prix pour le produire de cette façon-là (...) Si on veut traiter correctement les animaux, qui produisent cet œuf, effectivement on n'est pas sur le même prix", justifie l'entrepreneur.



Depuis sa création en septembre 2017, Poulehouse a déjà vendu 400.000 œufs. "C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les consommateurs répondent présents et comprennent que l'on peut changer les choses par sa consommation".