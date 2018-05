Guerlain : "Chez nous, les grands parfums c'est tous les 3 ou 4 ans", dit le PDG

publié le 19/05/2018 à 01:04

Créé en 1828, Guerlain fête cette année ses 190 ans. L'un des plus anciens parfumeurs français, qui développe également des produits cosmétiques, est totalement Made in France avec deux sites de production basés à Rambouillet (Yvelines) et à Chartres (Eur-et-Loire). La maison s'exporte à l'international et est présente dans 80 pays. Elle compte aujourd'hui 3.500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros en 2017.



En 1994, la marque a été rachetée par LVMH et se trouve actuellement dans le même groupe que d'autres parfumeurs comme Dior, Kenzo ou Guerlain. "C'est une saine émulation", affirme Laurent Boileau, PDG de Guerlain, à Jean-Baptiste Giraud du site economiematin.fr. "Le groupe LVMH c'est avant tout une constellation d'étoiles, avec l'idée d'autonomie des maisons. Parce que l'esprit maison, il a demeuré", assure-t-il.

La création d'un parfum passe par un "travail assez lent", explique Laurent Boileau, qui ajoute "qu'il faut à peu près deux ans de maturation pour vraiment développer un parfum". Ainsi, le maître parfumeur de Guerlain, Thierry Vasseur (5e génération), "travaille librement de son côté et puis de l'autre côté des histoires que l'on coraconte avec lui".

"Chez nous, les grands parfums c'est tous les 3 ou 4 ans (...) Deux ans pour le créer, mais trois ou quatre ans pour bien le penser et bien le lancer dans le monde entier".