Engie : des panneaux solaires pour gérer sa propre consommation électrique

et Agnès Bonfillon

publié le 18/05/2018 à 01:20

Et si les panneaux solaires alimentaient directement votre frigo ? C'est ce que propose la nouvelle offre d'Engie autour de l'autoconsommation électrique. Une initiative novatrice qui répond aux besoins des 4 millions de clients électricité de la compagnie.



"On a posé la question aux Français pour savoir ce que cela leur évoquait. Pour eux, c'est deux choses. Soit la consommation de fruits et légumes du potager que l'on a dans son jardin. Ou alors l'autoconsommation électrique", note Augustin Honorat, directeur particuliers chez Engie.

Bien que le terme puisse paraître compliqué, le principe de cette offre est simple. "On propose des panneaux solaires qui permettent aux consommateurs de produire de l'énergie. Ça permet de moins consommer l'électricité du réseau", explique le spécialiste.

Créer sa propre énergie solaire

Ce qui constitue une petite révolution dans le secteur. En effet, l'énergie produite par les panneaux solaires ne revient pas directement aux consommateurs. Elle est revendue à EDF qui la réinjecte dans le réseau. Un circuit que Augustin Honorat veut simplifier.



"On a bien senti qu'il y avait cette attente de la part de tous les Français. Aujourd'hui, il y a deux foyers sur trois qui ont envie de produire leur propre énergie solaire", constate-t-il. Bien qu'onéreux, les panneaux solaires s'avèrent très rentables. "Vous faites une économie de 600 euros par an, avec une aide de l'État au départ (...). Les panneaux ont une durée de vie moyenne de 25 ans. Un délai au bout duquel ils ont encore 80% de rendement", souligne le spécialiste.