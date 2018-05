Biossun, le spécialiste français des pergolas bioclimatiques

publié le 16/05/2018 à 00:41

Installer une pergola respectueuse de l'environnement à moindre coût, c'est possible. Et c'est ce que propose Biossun, une entreprise made in France spécialisée dans les pergolas bioclimatiques. Un marché assez nouveau à ne pas confondre avec celui des vérandas. "Une véranda est une pièce à vivre intérieur (...) alors qu'une pergola est une pièce de vie extérieure. Si vous chauffez cette pièce, vous ne garderez pas la chaleur", explique Hamdi Brahmia, directeur général Île-de-France de Biossun.



Une aménagement pour lequel vous ne devrez faire qu'une déclaration de travaux. "Le prix est moindre par rapport à celui d'une véranda. Comptez 12 à 15 000 euros pour l'installation d'une pergola", souligne le spécialiste. Et d'ajouter : " L'autre avantage très important, qui définit le bioclimatique, est d'évacuer l'air chaud de façon très naturelle. Ça confère au produit un véritable confort de vie quand il fait chaud".

Un atout qui explique le succès de cette entreprise, dont le chiffre d'affaire avoisine les 14 millions d'euros. "Aujourd'hui il y a un vrai engouement pour le vivre dehors et notamment pour ce genre de produit. Vous créez une pièce de vie extérieure, sans restriction administrative, qui participe aussi à la valorisation de votre habitat", assure Hamdi Brahmia.